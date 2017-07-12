Erciş’te husumetli aileler barıştırıldı

İlçeye bağlı Derekent Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki aile, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile kanaat önderlerinin vesilesiyle barıştırıldı. Derekent Mahallesi’nde düzenlenen barış yemeği, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Yaşar, iki ailenin tekrar barışla bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bölgede kan, gözyaşı, kin ve nefretin artık son bulmasını ve vatandaşların barış, hoşgörüyle bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Husumet, iki aile fertleri ve davetlilerin bir arada yediği barış yemeğiyle sona erdi.