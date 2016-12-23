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23 Aralık 2016 12:32

Erciş’te ‘İçme Suyu Temin Projesi’ toplantısı

Erciş’te ‘İçme Suyu Temin Projesi’ toplantısı

23 Aralık 2016 12:32

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı arasında yapılan antlaşma ile IPA1 kapsamında Van’ın Erciş ilçesinde yürütülen İçme Suyu Temini Projesi kapsamında aylık toplantılar devam ediyor.
VASKİ toplantı salonunda yapılan toplantıya VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen, VASKİ Genel Müdür yardımcıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sözleşme uzmanı Cengiz Özcan, müşavir firma TEMPO-CES yetkilileri, yüklenici firma yetkilileri ve Plan ve Proje Daire Başkanlığı personeli katıldı. Projenin geldiği durum ile ilgili yapılan toplantıda, taraflara detaylar aktarıldı. Müşavir firma TEMPO-CES yetkilisi M. Yaşar Varol, ilerleme raporunun son durumu ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
8.’si yapılan yönlendirme komitesi toplantısında; kış şartlarına rağmen çalışmaların devam ettiği ve ilerlemenin yüzde 70 olduğu bilgisi verildi. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda 171 kilometre içme suyu hat yapımı, 4 bin 700 adet evsel bağlantı, 7 bin adet su sayacı takıldığı belirtildi.
Kış şartlarına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten müşavir firma yetkilileri, su arıtma tesisinin yapım işinin devam ettiği, Işıklı su kaynağının iyileştirilmesi ve terfi merkezlerinin yapımı konusunda da bilgiler verdi.
Kapasite geliştirme kapsamında teknik, mali ve idari konularda VASKİ personeline yönelik eğitimlerin olacağını ve bu çerçevede 2017 yılında eğitimlerin başlanacağı bilgisi de verildi.



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