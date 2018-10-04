Erciş'te “İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu” toplantısı

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu toplandı.

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Cahit İnci, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kurum amirleri, oda ve STK temsilcileri, muhtarlar, okul idarecileri ile okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in açılış konuşma ile başladı. Şimşek, ilçe genelindeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetlerini büyük bir titizlikle takip ettiğini belirterek, öğrenci başarı durumları, okul çevrelerindeki eğitim güvenliği, taşımalı eğitim, devam-devamsızlık durumları, okur-yazarlık kursları gibi eğitime yönelik konuları önemsediklerini, bu konularda çalışmalara büyük bir özveri ile devam edileceğini vurguladı.

Katılımcıların da eğitim ile alakalı duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinin ardından toplantı sona erdi.