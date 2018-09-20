Erciş'te ilköğretim haftası etkinliği

Van'ın Erciş ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla "İlköğretim Haftası" etkinliği düzenlendi.

Erciş Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı okul müdürünün yapmasının ardından, açıklamalarda bulunan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçe genelindeki eğitim öğretim seviyesinin en üst sıralara çıkartmak için tüm gayretlerini sarf ettiklerini söyledi. Slayt şeklinde ilçede eğitim alanında yapılan proje ve çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgi veren Şimşek, yeni eğitim-öğretim yılının ve İlköğretim Haftasının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler sergilendi. Etkinliğe Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Müdür Yardımcısı Kurbani Özdaş, şube müdürleri, kamu kurum amirleri öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.