Erciş’te inci kefali balığı için gece nöbeti

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Erciş ilçesindeki Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde kaçak inci kefali avcılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Erciş ilçesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in de katıldığı çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

İnci kefali balığının yumurtasını bırakmak için göç ettiği Zilan Çayı bölgesinde de denetimlerini sürdüren ekipler, 50 metre ağ ve 250 kilogram kaçak avlanan balığa el koyarak şahıslar hakkında idari para cezası uyguladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali balığı av yasağı denetimlerinin jandarma ve emniyet güçlerinin koordineli bir şekilde 7/24 devam ettiğini söyledi. Görentaş, “Bugünlerde özellikle Bendimahi, Deliçay ve Zilan çaylarına balık girişleri yoğunlaştı. Jandarma ekipleri ile birlikte bu noktalarda sürekli denetimler yaparak, kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Jandarma ile yapılan bu koordineli çalışmalar, diğer tür balıkların yasak dönemlerinde yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek” dedi.