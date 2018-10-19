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Erciş'te iş yeri açılışı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun katılımıyla yeni bir iş yeri açıldı.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katılımıyla yeni bir iş yeri açıldı.


Van Yolu Caddesi'ndeki kafenin açılışında bulunan Mehmetbeyoğlu, yeni iş yerlerinin ilçede çoğalmasından son derece mutluluk duyduğunu belirterek, “Genç girişimciler olarak sizleri tebrik ediyorum. Her geçen gün gelişmekte olan Erciş'te yeni iş yerleri açılmakta ve ilçe esnafına da yeni yatırım ve istihdam fırsatlarının kapıları aralanmakta. Teras Kafe imtiyaz sahipleri genç arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor ve Rabbimden sizlere güç kuvvet vermesi temennisiyle, iş yerinizin de bereketli olmasını diliyorum'' dedi.


Yapılan konuşmanın ardından iş yerinin açılışı yapıldı.


Bu arada iş yeri duvarlarının Ressam Oğuz Çalışkan'ın yaptığı resimlerle süslenmesi dikkat çekti.

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