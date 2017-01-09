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09 Ocak 2017 14:20

Erciş’te iş yerlerinin yıkımına başlandı

Erciş’te iş yerlerinin yıkımına başlandı

09 Ocak 2017 14:20

Van’ın Erciş ilçesinde TOKİ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde birinci etap birinci bölüm içinde bulunan iş yerlerinin yıkımına start verildi.
Yıkım çalışmalarının sürdüğü alanda iş yeri sahipleri ve kiracıların iş yerlerini boşaltmalarıyla birlikte yıkım çalışmaları da hız kazandı. Yıkımın ardından, alana proje kapsamında iş yerleri ile ofislerinin yapılacağı bildirildi. Alandaki molozların temizlenmesinden sonra ilkbahar mevsimi ile birlikte inşaat çalışmalarına başlanacağını belirten Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, “Erciş ilçemizin kentsel dönüşümü, en son açıkladığımız takvim doğrultusunda kamulaştırma işlemleri, mülkiyet sahipleri ile anlaşmalar, kira yardımı ve dükkan tahsisleri sonrasında tahliye ve yıkım işlerine başlanmıştır. Baharla inşaat sezonu açılmasıyla temel atılıp, hızlı bir şekilde inşaatlar yapılarak tamamlanacaktır. Proje ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Esnaflar ise, projenin ilçe ekonomisine olumlu katkı sunacağını belirterek, deprem sonrası esnafın yaşadığı sıkıntının giderilmesine katkı sunan ve projeye destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’ye, AK Parti Van milletvekillerine, TOKİ Başkanlığı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, Başkan Yardımcısı Murat İzgi’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.



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