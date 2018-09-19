Erciş'te işyeri yangını maddi hasara neden oldu

Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Erciş ilçesine bağlı Vanyolu Mahallesi'de Buran Sönmez adlı vatandaşa ait iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 2 itfaiye aracının ve 6 personelin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.