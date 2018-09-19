Erciş'te Jandarma trafik timlerinden öğrenci taşıyan servis araçlarına sıkı denetim

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşımalı sistemle öğrenci taşıyan servis araçlarında öğrencilerin huzur ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetim yaptılar.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte öğrenci servislerini sıkı denetim altına aldı. Jandarma ekipleri, ilçenin taşımalı eğitim verilen mahallelerdeki okullarda öğrenci taşıyan servis minibüslerini durdurup evrak incelemesinde bulundu. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okul ve evlerine ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten timler, sürdürülen denetimlerde kurallara uymayan servis sürücülerine ise gerekli cezai yaptırımlar uyguluyorlar. Jandarma trafik timleri denetimler esnasında özellikle araçların teknik özellikleri, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemleri ve araç muayeneleri ile sürücülerin yeterliliği gibi konuları incelediler. Ekipler ayrıca, denetimlerde taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgi verdiler. Jandarma trafik timleri, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis denetimlerinin yanı sıra, öğrencilere de gerek okul önlerinde, gerekse araç içerisinde uymaları gereken trafik kuralları ile ilgili de bilgi aktardılar.

Denetimlerin periyodik bir şekilde servis araçları üzerinde devam edeceği de kaydedildi.