Erciş’te kaçak avlanmış 13 ton inci kefali ele geçirildi

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gece saatlerinde Çelebibağı Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 500 kilogram canlı olmak üzere toplam 13 bin 500 kilogram inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, ölü olarak ele geçirilen 10 bin kilogram inci kefali balığı ise imha edilmek üzere Erciş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avcılık yapan 2 şahıs hakkında ise 2 bin 644 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, güvenlik güçleriyle birlikte denetimlerinin 7/24 devam ettiğini belirterek, “İnci kefali balığı önüne çıkan engelleri zıplayarak, hatta bazen uçarak aşmaya çalışıyor. Bu harika manzaraların sürekli izlenilmesi, inci kefali balığının başarılı bir üreme sezonu geçirebilmesi ve Van Gölü çevresinde geçimini balıktan sağlayan 15 bin insanın sayısını arttırmak için inci kefalinin üreme sezonundaki av yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 15 Nisan’dan 15 Temmuz’a kadar inci kefali avlamamalıyız, almamalıyız, satmamalıyız ve av yasağı süresince yememeliyiz” dedi.