Erciş’te "Kudüs" yürüyüşü

Yürüyüşte vatandaşlar ABD ile İsrail aleyhine sloganlar atarak İslam ülkelerinden Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanımalarının istediler.

Vanyolu Camisi’nde cuma namazı sonrası Erciş STK Platformu tarafından Kudüs için destek yürüyüşü düzenlendi. Erciş STK Platformu adına basın açıklamasını okuyan Sami Coşkun Durmaz, başta Filistin olmak üzere Suriye, Mısır, Doğu Türkistan ve Myanmar’da zalimlere karşı İslami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslümanların direnişlerinde yalnız olmadıklarını ve Müslümanlar ancak kardeştirler ayetini ete kemiğe büründüklerini haykırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Erciş’ten Filistin’in Başkenti Kudüs’e milletimizin desteğini ifade etmek, beyanımızı ortaya koymak için toplanmış buradayız. İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ediyor. Halkımız ve bütün insanlık bilmeli ki bu bölgede akan bütün kanın, tüm iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve tüm dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir. İsrail’in kurulduğundan beri izlediği politika asla değişmemiştir.

İsrail, Türkiye’ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve buraları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır. İnsanları bunaltan karanlık, şafağın müjdeleyicisidir. Adaletin, barışın, huzur ve refahın hâkim olduğu yeni bir dünyanın doğuş sancıları çekiliyor. Yıkılışı engellemek, final sahnesini erteletmek için çırpınan zavallılar var. Korkuyorlar. Telaşlanıyorlar. Yenilgiyi geciktirmek için kaosa, krize, çatışmaya ve yenidünya savaşlarına zemin hazırlıyorlar. Kim mi bunlar? Bunlar, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü duyunca cinnet getirenler. Bunlar, barış denilince aklını yitiren, adalet denilince sinir krizi geçiren tek dişi kalmış canavarlardır. Ama işte görüyorlar ki, sadece ümmet değil, bütün insanlık ayakta. Bu sefer sadece Filistin değil, bütün yerküre intifada halinde. Bir imzayla Kudüs’ün tapusunu İsrail’e verebileceğine inanan bu ahmaklara rahmetli Erbakan Hocanın sözüyle diyoruz ki, ‘Hadi oradan’. Bugün başta Filistin olmak üzere; Suriye’de, Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da zalimlere karşı İslami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize direnişlerinde yalnız olmadıklarını ve Müslümanlar ancak kardeştirler ayetini ete kemiğe büründürdüğümüzü haykırmak için toplandık. Hadsiz Trump! Yüzyıllık planın son hamlesi olan o imzayı kendi elleriyle silecek, paçavra konumundaki kararını da geri çekecek. Habis Netanyahu! Siyonizmin çöküşünü, terörist İsrail’in yıkılışının vaktinin geldiğini iliklerine kadar hissedecek. İsrail işgalci ve teröristtir. Kudüs, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Kudüs’ün batısı da doğusu da Filistin devletinindir. Kudüs yönlere bölünemez. Kudüs’ün ne bir parçası ne bütünü İsrail’e terk edilemez, edilmeyecektir. Bu alandan İslam ülkelerine sesleniyoruz: İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında alınan kararların gereği yapılmalı, Kudüs, Filistin’in başkenti olarak tanınmalıdır. Filistin büyükelçilikleri Kudüs’e taşınmalıdır. ABD’nin çözüm ortaklığı fiilen ortadan kaldırılmalıdır. İsrail ile olan bütün askeri anlaşmalar iptal edilmelidir. İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. ABD ve NATO’nun üsleri kapatılmalıdır" dedi.

ABD’nin aldığı kararın Birleşmiş Milletler tarafından geçersizliği dün akşam tescil edildiğinin altını çizen Durmaz, "Gerekli mekanizmalar zorlanıp dün akşam birleşmiş milletlerde yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Elhamdülillah. ABD duysun, İsrail anlasın. Kudüs özgür olana kadar susmayacağız. Kudüs, Siyonist işgalden kurtulana kadar rahat durmayacağız. Kudüs özgür olana, Mescidi-i Aksa yeniden İslam’la kucaklaşana kadar haykıracağız. İnsanlığın ve ümmetin kalbi, İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuz, ortak davamızdır. Kudüs, dayanma noktamızın son sınırıdır. Kudüs’ten sonrası ancak öfkedir, direniştir, intifadadır. Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu yerine getirecektir. Okyanus ötesinden iftira, operasyonlar ve karalama kampanyalarına boyun eğmeyecektir. Tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir’’ şeklinde sözlerini tamamladı.

Sık, sık ABD ve İsrail aleyhine atılan sloganların ardından, yürüyüşe katılan vatandaşlar olay çıkartmadan sessizce dağıldılar.