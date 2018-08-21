Erciş’te Kurban Bayramı

Kaymakamlıkta gerçekleşen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcı vekili Torğay Toy, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, bayramların birlik ve kardeşliği pekiştirdiğini ifade ederek, ilçe halkının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti.