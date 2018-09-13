Erciş'te kuş ölümleri tedirgin ediyor

Van Gölü havzasının en önemli sulak alanlarından bir olarak bilinen Van'ın Erciş ilçesindeki Kasımbağı sahilinde yaşanan çeşitli türdeki kuş ölümleri hayvanseverleri tedirgin ediyor.

20 yıldır Erciş'te avcılık yaptığını belirten Erciş Avcılar Derneği Üyesi Tünay Yılmaz bölgede incelemelerde bulundu. Kuş ölümlerinin kendilerini son derece tedirgin ettiğini belirten Yılmaz, ölümlerinin geçmiş yıllara rağmen bu yıl çok sayıda olduğunu söyleyerek yetkilerinin konuya açıklık getirmelerini talep etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise yaptığı açıklamada, kuşların güvenlik sorunu olmayan sulak alanları tercih ettiğini söyledi. Her yıl Erçek Gölü'nde yaşanan kuş ölümlerinin bu yıl daha çok Erciş ilçesindeki sahillerde görüldüğünü anlatan Aslan, "Temmuz ayında havaların ısınmasına bağlı sulak alanlarda da birikintiler meydana geliyor. Bu birikintiler yoğun şekilde kuş akınına uğruyor. Buralarda eskiden üremeyen parazit yumurtaları ve mikroplar, havaların 30-35 dereceyi bulmasıyla üreme alanı buluyor. Havzada yaşanan kuş ölümlerini bekliyorduk. Her sene yaşanan rutin ölümlerdir. Ama bazen belirli bir bölgede yoğun şekilde meydana geliyor. Erciş bölgesindeki ölümleri incelediğimizde ise korkulacak büyük bir popülasyonda ölüm yok. Yalnız tür olarak çok çeşitli kuşlar ölüyor. Bu asla bir salgın değildir. Kuş ölümlerinin sebepleri kirlilik ve mevsimsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Havaların da serinlemesiyle ölümler haliyle azaldı. Bir hafta sonra da ölümlerin tamamen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Telef olan kuşlardan çeşitli numune aldık. Bunları devletimizin en donanımlı laboratuvarlarında inceliyoruz" dedi.