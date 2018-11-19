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Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Van’ın Erciş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.


Erciş Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Erciş İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık'ın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdurrezzak Ateş tarafından ‘Hazreti Peygamber ve Gençlik' konulu bir konferans verildi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Hazreti Muhammed'in gençliğinden örnekler veren Ateş, günümüz gençliğinin peygamberin yolundan gitmesinin önemine değindi.

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