Erciş’te Mevlid-i Nebi programı

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleşen programa Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Van İl Müftü Yardımcısı Dr. Abdulvahap Şakrak, Erciş İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını Erciş İlçe Müftüsü Uyanık yaptı.

Van İl Müftü Yardımcısı Dr. Abdulvahap Şakrak ise, Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından çeşitli örnekler verip, Hz. Peygamberin baba yönünü davetlilere anlattı.