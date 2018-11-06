Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında ‘okul sporları' toplantısı yapıldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörlüğü tarafından Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla Erciş'te okul sporları toplantısı yapıldı. Erciş Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında yapılan toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri değerlendirilirken, 2018-2019'a dair planlama ve değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, il genelinde okul sporları müsabakalarına katılımın arttırılmasına dikkat çekerek, bu hususta arzu edilen seviyeye gelmek adına herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. İnanç, “Bizler sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal bir takım etkinlikleri ön plana çıkarmazsak, çocuklarımız sanal dünya denilen ortamda heder olup gitme durumunda kalırlar. Bu manada siz beden eğitimi öğretmenlerimizin sorumluluğunuzun büyük olduğunu biliyoruz. Ama sizler bizim için çok önemlisiniz. Yapmış olduğunuz faaliyetler de bizim için çok değerli. Hem ilçelerimiz, hem okullarımız, hem de ilimiz adına bir istatistik yaptığımız zaman, bizim en önemli göstergelerimizden bir tanesi oluyorsunuz.

Önümüzdeki 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul sporlarında inşallah yüksek oranda bir katılım ile ilimizi hak ettiği noktaya hep beraber taşıyacağımızı ümit ediyor ve yeni eğitim öğretim yılımızın başarılarla dolu geçmesini temenni ediyor ve organizasyonda emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise imzalanan protokol gereği öğrencilerin her birinin en az bir branşta lisanslı olması gerektiğini hatırlatarak, “Bunun için okul sporları müsabakalarını gerçek anlamda çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki ilimiz, okul sporları müsabakalarında geçen yıl Türkiye geneli birçok farklı branşta başarılara nasıl imza atmışsa; inşallah bu yılda ilimizin başarı çıtasını daha da yükselterek okul sporları müsabakalarında daha güzel başarılara imza atarlar. Bu başarıların arkasında siz beden eğitimi öğretmenlerimizin de olduğunu bir kez daha söylemek istiyoruz. Ancak bu başarılardan daha önemlisi, okul sporlarına katılım oranıdır. Bu yıl sizlerden katılım noktasında azami gayret göstererek ilimizi hak ettiği noktaya taşımanızı bekliyoruz” diye konuştu.