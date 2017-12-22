Erciş’te’ Organ Ve Doku Bağışı’ Konulu program

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen programa Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını İlçe Sağlık Müdürü Ali Furkan Gümüş yaptı. Gümüş, ilçede bu yıl üçüncüsü düzenlenen organ ve doku bağışı konusunda devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar 620 kişinin organ bağışı yaptığını, bu sayı ile Van ili genelinde ilk sırada, Doğu Anadolu Bölgesinde ise üçüncü sırada olduklarını ifade etti. İlçe Müftü Vekili Fuat Baran ise, organ ve doku bağışının dini yönü hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise yaptığı konuşmada, organ ve doku bağışının önemine dikkat çekti. Sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum için organ bağışının son derece önem arz ettiğini belirten Yaşar, “Bedenimiz bize ait değildir. Allah tarafından bize ne bahşedilmişse onunla yetiniyoruz. Bunun için üzerinde mutlak tasarruf hakkına sahip olmadığımız bir bedenin organları üzerinde biz öldükten sonra neden bir hak iddia edelim ki. Onu neden kutsayalım ve onun neden toprak olup gitmesine vesile olalım. Organ bağışı meselesine ben şahsen böyle bakıyorum. Birilerine yarayacaksa toprağa yaramasın. Hepimizin yakın tanıdıkları içinde organ bekleyen ve hastane köşelerinde umutla bekleyen birçok insan var. Bizler toplumun okumuş ve eğitimli insanları olarak toplum diğer kesimine örnek olmalıyız. Bunların başında da organ bağışı gelmektedir. Allah nasip ederse bu farkındalık ve bilinç artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Program, ilçedeki okullara ecza dolaplarının dağıtılması ve ilk yardım konulu uygulamalı sunumun ardından sona erdi.