Erciş'te ‘OSB Durum Değerlendirme' toplantısı

Van'ın Erciş ilçesinde çalışmaları devam eden organize sanayi bölgesinde (OSB) gelinen aşamalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlık etti. Toplantıda, Erciş Organize Sanayi Bölgesinin son durumu, 1. etap alt ve üstyapı çalışmalarının değerlendirilmesi, yönetim ve denetim kurulu ile ilgili çalışmalar ve geçici kabul aşamaları görüşüldü.