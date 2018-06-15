Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 18:40

Erciş’te Ramazan Bayramı sevinci

Van’ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle kaymakamlık binasında kutlama programı düzenlendi.

Erciş’te Ramazan Bayramı sevinci

15 Haziran 2018 18:40


Kutlama programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Murat Acar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, AK Parti Van Milletvekili Adayı Abdulahad Arvas, MHP Van Milletvekili Adayı Şahin Yağar, kamu kurum ve daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri şehit ailelerinin evlerini ziyaret ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç