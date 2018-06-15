Erciş’te Ramazan Bayramı sevinci

Kutlama programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Murat Acar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, AK Parti Van Milletvekili Adayı Abdulahad Arvas, MHP Van Milletvekili Adayı Şahin Yağar, kamu kurum ve daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri şehit ailelerinin evlerini ziyaret ettiler.