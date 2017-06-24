Erciş’te Ramazan etkinliklerinde muhteşem final

Erciş Belediyesi koordinesinde, Oğuz Çalışkan organizasyonunda yapılan ve sunuculuğunu Gülşen Günay ile Barış Kul’un gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerinin son gününde Türk Halk Müziği Sanatçısı Celal Yarıcı hayranlarıyla buluştu. Vanyolu Caddesi üzerindeki Tenzile Ana İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde 10 gündür süren etkinliğin son gününde hemşireleriyle hasret gideren Celal Yarıcı seslendirdiği türkülerle sevenlerini coşturdu. Ünlü türkücüden önce ise mahalli sanatçılardan Hüsamettin Ergül, Harun Yeğin, Necdet Tutar, Yaşar Turan ile Mahmut Dokumacı da sahne aldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar amaçlarının ilçe halkına Ramazan ayı içesinde hoşça vakit geçirmek olduğunu belirterek, "Erciş’in güzel insanlarının böylesine yüzünün gülmesini görmek bizleri de mutlu etmektedir. Ramazan etkinliklerini işte sizin yüzünüzde gülücüklerin açması ve hiç eksik olmaması için düzenledik. Başarılı olduksa ne mutlu bizlere. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, şimdiden de halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum’’ dedi.

Gecede selamlama konuşması yapan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ün yanı sıra, Ak Parti Van İl Başkanı Zahit Soğanda, Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar, Erciş Ankara Ercişliler Dernek Başkanı Zafer İzgi ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.