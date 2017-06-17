Erciş’te Ramazan etkinliklerine ara verilmeden devam ediliyor

Düzenlenen etkinliklere gerek vatandaşlar gerekse protokol üyeleri büyük ilgi gösteriyor. Vanyolu Caddesi Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan bugünkü etenlikte Ercişli şairlerden Gökmen Sakin, Burhan Şahiner, Şahin Aslan, Barış Kul, Gülşen Günay sahne alarak çeşitli şiirlerini seslendirdiler. Hüsamettin Ergül, Nevzat Bilek, Bilgin Bilek, İsmail Can ise türküleriyle şairlere eşlik ettiler. Programa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yaşar, kurum amirleri de programa eşlik ettiler