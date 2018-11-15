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Erciş'te şehitler anısına cadde ismi değiştirildi

Van’ın Erciş Belediyesi Meclisi, aldığı karar çerçevesinde Çınarlı Caddesi’nin ismini Şehitler Caddesi olarak değiştirdi.

Van'ın Erciş Belediyesi Meclisi, aldığı karar çerçevesinde Çınarlı Caddesi'nin ismini Şehitler Caddesi olarak değiştirdi.


İlçede, ‘Çınarlı' olan caddenin ismi ‘Şehitler Caddesi' olarak değiştirildi. İlçe tarihinde önemli bir yeri olan ve Ermeniler tarafından Çavuşoğlu Samanlığında topluca şehit edilen 80 Müslüman vatandaş ile yine yakın tarihte terör ve yurt dışı operasyonunda şehit edilen Rıdvan Çevik, Muğdat Çelik ile Abdülkadir Bahçe'nin anlarını yaşatmak ve şehitlere vefa borcunu ödemek, mukaddesatlarına olan saygıyı göstermek amacıyla şehitlerin evlerinin de olduğu Çınarlı Caddesi'nin ismi, Erciş Belediye Meclisi kararıyla Şehitler Caddesi olarak değiştirildi. Cadde isminin değiştirilmesi vatandaşlar ve şehit yakınları tarafından da takdirle karşılandı.

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