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Erciş'te silahlı kavga: 7 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi Hayvan Pazarı civarında meydana geldi. Erul ve Akkuş aileleri arasında kız alıp-vermeden kaynaklanan husumetten dolayı aralarında silahlı kavga çıktı. Kavgada her iki aileden toplam 7 kişi yaralanırken, 21 kişi de gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı öğrenilen 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjörü takılı tabanca ve 1 adet keser ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 10'u adli kontrol kararıyla serbest kalırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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