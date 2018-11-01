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Erciş'te su arızası giderildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 günlük çalışma sonucu 6 kilometrelik su hattını yenileyerek, 35 bin kişiyi tekrar suya kavuşturdular.


Erciş'te meydana gelen büyük ölçekli su arızası sonrası VASKİ ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürerek yaşanan sıkıntıyı giderdi. Çelebibağı ve Yeşilova mahallerinde yaşayan yaklaşık 35 bin kişiyi etkileyen su arızasında, 6 kilometrelik su hattı yenilenerek kesinti yapılan mahallelere yeniden su verilmeyen başlandı.


Erciş'te meydana gelen büyük su arızasında 15 gün boyunca ekipler vardiyalı olarak 24 saat çalıştı. Bu süreçte özel üretim boruların fabrikada yeniden yapımı için geçen zaman, arızanın giderilmesindeki süreyi olumsuz etkiledi. 6 kilometrelik hattın yenilenmesi sırasında 1 adet 700'lük düldil boru onarımı, 1 adet dükdilden ÇTP'ye ara bağlantı, 62 adet 500'lük ÇTP boru onarımı, 23 adet 400'lük ÇTP boru onarımı, 7 adet 300'lük ACP boru onarımı, 18 adet 250'lik ACP boru onarımı, 11 adet 140'lük PVC boru onarımı, 81 adet 100'lük PVC boru onarımı, 1,2 kilometrelik HDP boru döşenmesi ve birçok sayıda abone bağlantısı gerçekleştirildi.


Arızanın bitirilmesiyle suya kavuşan mahalle sakinleri, VASKİ ekiplerinin üstün gayret ve gece gündüz fedakarca çalışmalarına tanıklık ettiklerini belirterek, “Bu konuda çalışmaları sürekli ve yerinde takip eden VASKİ Genel Müdür Ali Tekataş bizleri yalnız bırakmadı. Hem Genel Müdürümüze hem de VASKİ Erciş Şube Müdürü Nuri Çiftçi'ye ve emektar tüm çalışanlara teşekkür ederiz” dediler.

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