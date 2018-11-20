Erciş'te tarımsal sulama sorunları masaya yatırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde tarımsal sulama sorunlarını görüşmek üzere mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

DSİ Erciş Başmühendisliğinde gerçekleştirilen toplantıya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ Van Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Kahraman, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş Ovası Sulama Birliği Başkanı Mahir Polathan, mahalle muhtarları ile yetkililer katıldı.

Toplantıda, ilçedeki tarımsal sulama ile alakalı konular ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Karşılıklı istişare şeklinde geçen toplantıda, mahalle sınırları içerisinde sulama kanalı geçen muhtarlar söz alarak konu ile alakalı sıkıntılarını ve taleplerini dile getirdiler.