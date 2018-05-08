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08 Mayıs 2018 13:44

Erciş’te tiyatro gösterisi

Van’ın Erciş ilçesinde trafik kazalarına dikkat çekmek için ‘Ehliyet senin neyine, dön Şinasi köyüne’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Erciş’te tiyatro gösterisi

08 Mayıs 2018 13:44


Erciş Belediyesi, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu Erciş Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve öğretmen ile üniversite öğrencilerinin sahne aldığı ‘Ehliyet senin neyine, dön Şinasi köyüne’ isimli tiyatro gösterimi, Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda gerçekleşti. Yönetmenliğini Oğuz Çalıkan’ın yaptığı komedi türü tiyatro gösterisinden izleyiciler büyük keyif alırken, verilen mesajlarla da trafik kazalarına dikkat çekildi.


Tek sahnelik gösterinin ardından, oyuncular izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.


Gecede emeği geçenlere plaketler takdim edilirken, protokol üyeleri ise oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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