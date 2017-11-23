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23 Kasım 2017 17:34

Erciş’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Van’ın Erciş ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Erciş’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

23 Kasım 2017 17:34


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Latifiye Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı civarında bulunan bir araçta, N.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “N.Ç. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramalarda; 2 parça halinde uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan gözaltına alınan N.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.




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