Erciş’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Latifiye Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı civarında bulunan bir araçta, N.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “N.Ç. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramalarda; 2 parça halinde uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan gözaltına alınan N.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.