Erciş’te ‘Vefa Projesi’ kapsamında şehitler için mevlit okutuldu

Erciş Öğretmenevinde düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 108 Alay Komutanı Albay Kamil Tumba , Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları ile güvenlik kuvvetleri mensupları katıldı. Yapılan duanın ardından, bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, bu ülke için en büyük bedeli ödeyen şehitlere minnettar olduklarını ve onları her zaman rahmetle anılacaklarını belirterek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin emanetidir. Bizlere emanettir. Bu kapsamda belediye olarak ‘vefa projesi’ kapsamında her hafta bir şehit yakını ile bir gazimizi evlerinde ziyaret etmekteyiz. Yine proje kapsamında bu ailelerimizi kültür turlarına gönderip dert ve sıkıntılarını anında yerine getirmekteyiz. Bu vesile ile tertip ettiğimiz mevlit ve yemeğe icabet eden şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve protokolün seçkin üyelerine şükranlarımı sunar, şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum’’ dedi.

Program sonunda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar ile Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan şehit yakınları ve gazilerle tek, tek tokalaşarak dert ve sıkıntılarını dinledi.