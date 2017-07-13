Erciş’te yol asfaltlama çalışması

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte hız verilen yol asfaltlama çalışmaları kapsamında, daha önce ilçe merkezindeki Silahtaroğlu, Haşmet Bedii Kürüm caddeleri, Sebze Hali ve çevresi, Kışla Caddesi, Yurt-Kur Müdürlüğü yolu, Hıfzı Hoca Camii civarı, eski polis lojmanları caddesi, Kışla Camii civarı ve Sahilyolu asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesinin de asfaltlama çalışmaları kapsamında Ulupamir, Köycük, Sabanbüken, Yılanlı, Hacıkaş grup yollarındaki çalışmaları tamamladığı bildirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, çalışmaların sürdüğü Akçagedik-Ortayayla grubu yolunda AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte incelemelerde bulundu. Mehmet Şirin Yaşar, "İlçemizi yaşanabilir kent seviyesine getirebilmemiz için BSK asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Bu çalışmalarımız sadece merkez mahalle ve caddelerimizde olmayıp, köylerimizde de BSK asfalt çalışmalarımız son süratle devam etmektedir" dedi.