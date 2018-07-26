Erciş’te yol asfaltlama çalışması

Erciş Belediyesi tarafından geçen yıl içinde Vanyolu ve Sahil Yolu caddeleri başta olmak üzere birçok güzergahta 183 bin 400 ton bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. 2018 sezonuna start veren Erciş Belediyesi, bu kapsamda Salihiye Mahallesi, Akyol mevkii, Vanyolu Caddesi ile Tekevler Caddesi’ni birbirine bağlayan ara caddeler, Vanyolu Parkı çevresi, Camikebir Mahallesi, Alaattin Sucular Caddesi, Van-Ağrı karayolu ile Zeylan Caddesi’ni birbirine bağlayan Karayolları Erciş Şube Şefliği yolunda BSK asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, yaptığı açıklamada, belediyenin hizmetlerinin yanı sıra devam edecek olan çalışmalar kapsamında ise Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kışla Caddesi, Şehit Muhtar Şefik Doğu Caddesi, Alkanat Caddesi, Tekevler Mahallesi mahalle içi, 2. Etap Sahil Yolu bağlantı güzergahı, Gölağzı Mahallesi yolu ile Alkanat Mahallesi Yağarlar Sokak’ta da BSK asfalt kaplama çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanacağını belirterek, “Bu hizmetlerin asıl sahibi devletimiz ve Cumhurbaşkanımızdır. Biz vesileyiz sadece. Yapılan hizmetler ilçe halkına hayırlı olsun’’ dedi.

Erciş Belediyesinin ayrıca birçok sakakta kilitli parke taşı döşeme işlemlerine ise aralıksız olarak devam ettiği kaydedildi.