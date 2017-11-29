Erciş’teki TOKİ’lerin su sorununa çözüm

Erciş ilçesinde incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ilk olarak Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Yaşar’ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin su ve kanalizasyon ile ilgili çalışmaları konuşuldu. Görüşmede, TOKİ’lerde yaşanan su sıkıntısının da giderilmesi için gereken çalışmanın yapılması kararlaştırıldı.

Tekataş, görüşmeden sonra devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Erciş’te Hacıkaş, Derimevi ve Işıklı mahalleleri ile AFAD konutlarına ait isale hattının sürekli arıza vermesinden dolayı sıkıntıların yaşandığı bildirildi. Tekataş, etüt çalışmasının yapılması talimatını vererek, mevsim şartlarının uygunluğu ile paralel olarak hattın yapımına hemen başlanmasını istedi.

Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Yukarı TOKİ konutlarında da içme suyunun yetersizliğinin söz konusu olduğu bilgisini alan Tekataş, Yukarı TOKİ yerleşim yerine giderek bilgiler aldı. Tekataş, “İlk aşamada içme suyu şebekesi ile eksikliğin giderilmesine çalışacağız. Bundan istenilen sonucu alamazsak, bu sorunu sondaj ile gidermeyi planlıyoruz. Bizim için vatandaşın memnuniyeti ve hizmetlerden en üst derecede faydalanması esastır. Bunun için tüm ekiplerimizle çaba ve uğraş içindeyiz. Su sorununun giderilmesi için en kısa zamanda mevsimin elvermesi halinde çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tekataş, daha sonra Erciş ilçesinde yapımları devam eden içme suyu depolarını denetleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Tekataş, çalışmaların bir an önce bitirilmesi için yüklenici firma yetkilileri ile de görüşerek, bu konuda VASKİ olarak firmalara gereken desteği verdiklerini ve vatandaşlara hizmetin en seri biçimde ulaşmasını istediklerini açıkladı.