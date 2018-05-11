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11 Mayıs 2018 17:28

Erciş’ten ABD’nin Kudüs kararına tepki

Van’ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasını protesto etti.

Erciş’ten ABD’nin Kudüs kararına tepki

11 Mayıs 2018 17:28


Cuma namazı çıkışı Vanyolu Camisi önünde bir araya gelen kalabalık adına basın açıklamasını okuyan STK Platformu Başkanı Coşkun Durmaz, tüm tepkilere kulaklarını tıkayan Amerika ve İsrail yönetiminin gerilimi yükseltecek adımları peş peşe attığını söyledi. Coşkun, "İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Bir aydır Kudüs’te Filistinli kardeşlerimiz İsrail ve ABD’yi protesto ediyor. Katil İsrail devleti orada topraklarını muhafaza etmek isteyen Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs; Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin (SAS) Miraca yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır“ dedi.


Sık sık “Katil İsrail, kahrolsun ABD” sloganlarının atıldığı basın açıklaması, olaysız bir şekilde sona erdi.




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