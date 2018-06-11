Erdemkent TOKİ sakinlerine park müjdesi

Edremit Kent Meydanı’nda iftar saatinde kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği müjdeyi verdi. TOKİ’lerin doğalgaza kavuşturulması başta olmak üzere her mahalleye ADEM’ler, taziye evleri, parklar gibi çeşitli hizmetlere kavuşturan Edremit Belediyesi, Erdemkent Mahallesi’ne ise çok kapsamlı bir park yapmaya başlıyor. Başkan Vekili Çiçekli’nin müjdeyi iftar saati esnasında duyurması ile birlikte iftara gelen Erdemkentliler başta olmak üzere diğer vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı.

Ellerinden geldiğince bütün mahallelere hizmet etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Çiçekli, “Erdemkent sakinlerimiz beni gördüklerinde ‘Başkanım biz de Erenkent ve Esentepe’de yapılan hizmetlerin aynısını istiyoruz’ diyorlardı. Bende her şeyin bir sırasının olduğunu, Yeni TOKİ ve Esentepe’nin çok mahrum bırakıldıklarını, onlara bazı hizmetleri götürüp sizlerle aynı seviyeye getirmemiz gerekiyor, o yüzden oralarda başladık demiştim. Eşitliğin temeli adalettir. Önce aynı noktaya gelin demiştim. Şimdi aynı noktaya geldik. Şimdi ise Erdemkent camimizin hemen yanına çok güzel bir park yapıyoruz. Mahalle sakinlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Parkımızı hemen camimizin yanındaki trafonun bulunduğu alanda yapacağız. Bildiğiniz üzere o mevkide bir halı sahamız vardı, ama bayağı izbe bir durumda kalmıştı. Orasını hanımlarımız için voleybol sahası yapacağız. Etrafını kapatıp hanımlarımızın rahatça voleybol oynayacakları bir alan olacak. Sağ taraftaki halı sahayı kapatacağız, sol tarafa da yavrularımız için güzel ve büyük bir halı saha yapacağız. Işıklandıracağız ki yavrularımız akşamları da rahatça spor yapabilecekler. Fitness grubu ve çocuk oyun grubu kuruyoruz. Çay bahçesi yapıyoruz. Mahalle sakinlerimiz artık ‘nerelere gidebiliriz’ diye düşünmeyecekler. Eğlenip, keyifli vakit geçirecekleri mekanları olacak. Parkımız içerisinde yürüyüş yollarımız ve spor yapabilecek çeşitli alanlarımız olacak. Ben şimdiden Erdemkent Mahallemize hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. İnşallah bayram öncesi çalışmalarına başlayıp, temmuz ayı içerisinde de bitirmeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama esnasında vatandaşların Başkan Vekili Çiçekli’ye sevgi gösterileri ise görülmeye değerdi.