Erdoğan’a destek için yollarda

Aslen Vanlı olan 4 çocuk babası Erol Özavcı, 24 Haziran’da yapılacak seçim için yeniden yollara düştü. İl il, ilçe ilçe gezerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Özavcı, ömrünün yettiği yere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini kaydetti. Ozavcı, sol partilerin ülkeye verdiği zararları şehirleri tek tek dolaşarak anlatacağını söyledi.
Özavcı, Erdoğan’ın posterleri ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile süslediği aracıyla Çaldıran ilçesinden sonra Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine geçeceğini söyledi.