Erek Parkı hizmete açıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından Kevenli Mahallesi'nde oluşturulan ‘Erek Parkı' törenle hizmete açıldı.

İpekyolu Belediyesi, Kevenli Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik bir alan üzerinde oluşturduğu ve içerisinde spor aletleri, oyun grupları, salıncaklar, çok amaçlı saha, bisiklet ve koşu yolu ile kamelyaların yer aldığı Erek Parkı'nı hizmete açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 2 yıldır hiçbir mahalle ayrımı gözetmeksizin 50 mahallenin tümünde belediye çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimizde birçok mahallemiz asfalt ve kaldırım ile tanışmamıştı. Yıllardır çamurun içinde olan mahallelerimiz vardı. Biz buralarda büyük çalışmalar yaparak, yolların tamamını yeniledik. Hem asfalt hem de kaldırım yaptık. 2017 yılında 180 kilometre, 2018 yılında ise şu ana kadar 120 kilometre olmak üzere toplam 300 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptık. Sorumluluk alanımızda binden fazla sokak var. Çok geniş bir alanımız var. Çok şükür bunların hepsi 2 yılda yapıldı. Biz 50 mahallemizin hiçbirini birbirinden ayırmadık ve İpekyolu Belediyesinin hizmetlerini götürdük. Bu hizmetleri yol, asfalt, kilit taşı, park olarak götürdük. Bunları hep beraber başardık" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu vurgulayarak, “Bazıları yerel seçim öncesinde ‘Hani belediyeler ne yaptılar?' Diyorlar. İşte üç yıllık belediye geçmişine baktığımız zaman acaba diğer belediyeler ne yaptılar? Diğer belediyelerin felsefesine baktığımızda; kin, nefret, zulüm, haksızlık ve korkudan başka hiçbir sermayeyi bu memlekete getirmediler. Geçmişteki tek partili zihniyeti gibi bugünkü zihniyette yine öğretmenlerimizi, imamlarımızı öldürüyorlar, camilerimize molotof atıyorlar. En önemli özellikleri ise dine düşmanlıkları ile meşhurdurlar. ‘İslam, bu milleti geri bıraktı' diye iftira da ediyorlar. İslam merhamet dinidir. Kur'an ve Hazreti Peygamber bizim kurtuluşumuzdur. Kürtler, İslam'la şereflenmiş bir millettir ve yerleri ancak İslam da vardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol, daha sonra parkı gezdi.

Parkın yapılmasına en çok sevinen vatandaşlar ise, İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

Açılışa İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.