Van'ın Gevaş Avcı Dernek Başkan Yardımcısı Oktay Orhun tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl Kuşu, tedavi altına alındı.

Gevaş Avcı Dernek Başkan Yardımcısı Oktay Orhun tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl Kuşu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, Erguvani Balıkçıl Kuşu‘n tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.