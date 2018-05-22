Erkek Voleybol Milli Takımı Van’da

CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile oynanacak maç öncesi Van’a geldi. Milliler, ilk maçında rakibi Ukrayna’yı 25-23, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.

Nur Tatar Spor Salonu’nda yarın saat 15.00’de oynayacakları Hollanda maçı öncesinde bir değerlendirmede bulunan Başantrenör Nedim Özbey, Van halkının desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Van’da çok sıcak bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Özbey, “Burada devletin üst kademe insanları çok büyük ilgi gösterdiler. İlk defa Van’a geldim ve çok beğendik. O kadar tarihi yerlerini okumuşluğum vardı, ama yakından görmek bizi çok etkiledi. Takım da buraya gelmekten mutlu. Çünkü bundan önce Şanlıurfa’daki yoğun ilgi ile inanılmaz zor bir maç kazanmıştık. Şimdi burada da aynı şeyi kazanmak istiyoruz. Hollanda çok ciddi bir takım. Bu nedenle Van halkının desteğine ihtiyacımız var. Biz de onları güzel bir galibiyetle buradan uğurlanmak istiyoruz inşallah. Sakatlıklarla alakalı bir takım ufak tefek sorunlar var, ancak takım sahaya çıktığı zaman tamdır. Bu nedenle bütün Vanlı kardeşlerimi maça bekliyorum” dedi.

İlk kez Van’da bir milli maç oynayacaklarını dile getiren sporcular ise, “Bu maç biraz daha zor olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda maça hazırız, herkesi de yanımıza bekliyoruz. Tek isteğimiz, Van halkının bize desteklerini sunması ve yanımızda olmalarıdır” şeklinde konuştular.