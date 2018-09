Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Ateşyan Van’da

Van’da 3 yıl aradan sonra Akdamar Kilisesi’nde yapılacak ayin nedeniyle Van’a gelen Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindekiler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Ermeni Patrik Genel Vekili Ateşyan’a memnuniyetlerini bildiren Vali Zorluoğlu, 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle düzenlenmeyen ayinin bu yıl gerçekleşeceğini söyledi. Vali Zorluoğlu, “Güvenlik münazaralarıyla 3 yıldır yapılamayan bu ayinin bu yıl yeniden ilimizden gerçekleşiyor olması, güven ortamının tam anlamıyla yeniden bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor” dedi.

Van’da 2010 yılında yapmaya başladıkları ayine 2015 yılında güvenlik gerekçeleri nedeniyle ara verdiklerini anımsatan Ermeni Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ise ülkeye ve Van şehrine huzur gelmesiyle birlikte 3 yıl aradan sonra yarın ayin yapacaklarını dile getirdi. 2015 yılından itibaren terör olayları dolayısıyla ibadetlerini yapamadıklarına dikkat çeken Ateşyan, “Van şehrimiz bilindiği üzere tarihi bir şehirdir. Tarihi varlıklarıyla dünyada bir isim. Ancak Van şehrimizi çok iyi tanıtmamız lazım. Bir nevi reklamını çok iyi yapmamız lazım. Sadece Akdamar’da yapılacak ayin döneminde halkın gelmesi gerekmez. Senenin her ayı, her döneminde turistleri yabancıları buraya çekebilmemiz gerekiyor. Çünkü görülmeye değer çok güzel yerler vardır. Yarın da dünyanın her yerinden gelmiş olan Ermeni cemaatimizin üyeleriyle adada huzur içerisinde ayinimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah patırtısız, boykotsuz bir ayin gerçekleştiririz. Bizler de huzur içerisinde kendi geldiğimiz yerlere döneriz” diye konuştu.

Ziyarette Ateşyan’a Episkobos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan eşlik etti.