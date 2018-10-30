Erzurumlu Emrah ile Ercişli Emrah Niksar'da Anıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen 'Erzurumlu Emrah'tan Ercişli Emrah'a Türk Halk Müziği Halk Aşıkları ve 9. Cahit Külebi Şiir Şöleni' yapılan etkinliklerle sona erdi.

Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği ile Erciş Yazarlar ve Şairler Derneği ER-YAŞAD öncülüğünde 'Erzurumlu Emrah'tan Ercişli Emrah'a Türk Halk Müziği Halk Aşıkları ve 9. Cahit Külebi Şiir Şöleni Niksar Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşti. Düzenlenen programa Niksar Kaymakam Vekili Mesut Tabakcıoğlu, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş, Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hasan Akar, ER-YAŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Sakin, Niksar Belediyesi Kültür Müdürü Celal Şahin, daire müdürleri, ozan ve şairler ile çok sayıda sanatseverler katıldı.

Şölende konuşan Niksar Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu şairleri ve ozanları Niksar'da ağırlamaktan ve böyle bir program gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah'ı bir arada yad etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Niksar Kaymakam Vekili Mesut Tabakcıoğlu ise Niksar'dan, Erzurum ve Erciş'le bir gönül köprüsü kurulduğunu belirterek,"Niksar ilçemiz memleketimizin birçok yöresi farklı kültür iklim ve coğrafyasını içeren şehirlerinden bir tanesi. Tarih kenti, kültür kenti ve aynı zamanda bir turizm kenti. Niksar'ımız bu özellikleri itibari ile misafirlerini burada ağırlamaktan dolayı çok mutludur. Halk aşıklarımız saz şairlerimiz memleketin çeşitli yerlerini gezip dolaşarak mesken tutmuşlardır. Bununda en güzel örneğini Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah aynı zamanda Cahit Külebi'yi örnek gösterebiliriz. Bu vesile ile programımızın kültürümüze sanatımıza faydalı olmasını hem daha önceden kurulmuş olan gönül köprüsünün iki ilçemizin arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise konuşmasında kurulan gönül köprüsünün önemine değinerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Erciş Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şair Gökmen Sakin ise geçen yıl Erciş'te, bu yıl ise Niksar'da bu iki büyük değeri andıklarını belirterek, ‘'Bu İki büyük değerde bizimdir. Şölende bizleri yalnız bırakmayan Erciş protokolü olsun, şair ve ozan arkadaşlarımız olsun ve bizlere misafirperverliklerini ziyadesiyle gösteren Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi ve Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği yetkilileri ile Niksar halkına şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah gelecek yıl Erciş ve Niksar olarak Erzurumlu Emrah ile Ercişli Emrah'ı Erzurum'da anmayı planlıyoruz'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aşık Kaptani, Aşık Eseri Nuri Çırağı ile Aşık Cemal Divani söyledikleri türküler ve atışmalarıyla büyük beğeni topladı. Program Türk Halk Müziği Sanatçısı Aysun Gültekin'in konserinin ardından hediye ve plaket takdimiyle sona ererken, ikinci günde ise öğrenciler ile ozan ve şairlerin buluşması ve Erzurumlu Emrah ile Cahit Külebi'nin mezarları ziyaret edildi. Ayrıca, ilçenin tarihi ve turistik yerleri misafirlere gezdirildi. Akşamki programda ise Türkiye'nin birçok ilinden gelen ozan, şair ve sanatçıların okudukları şiir ve türkülerle her iki ilçe arasındaki kardeşlik köprüsü pekiştirildi.