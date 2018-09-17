Eski Başkan Karael ‘Ahilik Haftası'nı kutladı

Van Esnaf Sanatkâr Odaları Birliği eski Başkanı ve sanayici iş adamı İdris Karael, yaptığı yazılı açıklamayla 17-23 Eylül Ahilik Haftası'nı kutladı.

Bu yıl 31'incisi kutlanacak olan ‘Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı' nedeniyle bir açıklama yapan İdris Karael, Ahilik Haftası'nın Van'da 18 Eylül'de Van Valiliği Koordinesinde kutlanacağını ifade etti. Karael, “Ahi Evran, esnaf ve sanatkârların piri, ustasıdır. 1200'lü yıllarda İran‘ın Hoy şehrinden ailesi ile birlikte Kayseri'ye gelmiş ve Dericilik (Debbağlık) işi ile uğraşmıştır. Esnaflara mesleki eğitim, kalite, tüketicinin korunması, meslek disiplini uygulaması, Şed kuşanma törenleri ile ustalık, kalfalık belgesinin alınmasını bir zorunluluk olduğuna vurgu yaparak; ustalık belgesine sahip olunmadan gelişi güzel iş yeri açılamaz olduğunu öğretmiştir. Ahi Evran sadece bir sanat ustası değil, aynı zamanda Allah dostuydu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da görevler almıştır. Kadınların ticari alanda sorumluluk almalarına katkı sunmuştur. İlk defa Ahi Evran'ın hanımı Fatma Evran, kadınlar kolunu örgütleyerek kadınlar çarşısını açmıştır” dedi.

Her yıl Van'a hizmet eden esnaf ve sanatkârlar arasından yılın ahilerini seçtiklerini hatırlatan Karael, “Ahi Evran'ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek nesillere aktarmalıyız. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Kulağımıza küpe olacak ve her zaman hatırlamamız ve bunlardan ders çıkarmamız gereken Ahi Evran'ın unutmamamız gereken çok önemli söyleşi, sözleri vardır. 'Eline, diline, beline sahip ol', 'Eline sahip ol ölçüde tartıda hata yapma, beline sahip ol başkasının namusuna bakma, diline sahip ol yalan söz söyleme gıybet yapma' diyerek öğütler vermiştir. Buruk da olsa ekonomik sıkıntılarla ayak da durmak için yaşam mücadelesi veren ve dükkânını açık tutmak için kredi bulmak ve borcunu ödemek için olmadık sıkıntılara göğüs geren daha çok çalışarak, sosyal barışın öncüsü olan devletine yük olmadan vergi veren, bağ kur primini yatıran, yatırım yapan, istihdam sağlayan esnaf ve sanatkârlarımızın, bunların yanında çalışan usta, kalfa, çırakların ve tüm çalışanların ‘Ahilik Esnaf ve Meslek Eğitimi Haftası'nı kutlar, yılın ahisi seçilen esnaf ve sanatkârımızı tebrik ederim” şeklinde konuştu.