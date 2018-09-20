Eski Başkan Karael'den 19 eylül gaziler günü mesajı

19 Eylül gaziler Günü Dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Karael, “19 Eylül Gaziler Gününü yürekten kutluyorum. Sağ olanlara sağlıklı ömürler vefat etmiş olanlara da Allah'tan rahmet dilerim. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz

destanlarıdır. Millete Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hâkimiyet kurduran. Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruha: şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahraman askerimizin taşıdığı ‘Gaza' ruhu olduğu müddetçe, bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyüktür. Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerine inancım tamdır. Gazilerimize saygı duyalım, ölenlerini rahmetle analım, hayatlarından ibret alalım, değerlerini anlayalım. Gaziler destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Bu nedenle gazilerimizin gaziler günün tekrar kutluyor saygı minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.