Eski emniyet durağı kullanıma açıldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı yol yapım ekipleri, trafik akışının en yoğun yaşandığı güzergahlardan biri olan Emniyet Kavşağında toplu ulaşım araçlarının gelişi güzel duraklamasının önüne geçebilmek için bir süre önce çalışma başlatmıştı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yeni durak kısa sürede bitirilerek kullanıma açıldı. Bundan böyle tüm toplu ulaşım araçları bu durağı kullanacak. Durak dışında yolcu indir bindir yapacak araçlara da cezai işlem uygulanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu ile birlikte yapımı tamamlanan durakta incelemelerde bulundu. Tamer, toplu ulaşım aracı sürücülerini durak dışında indir bindir yapmamaları konusunda uyardı. Kavşakta uygunsuz bir şekilde yolcu alıp indiren minibüs ve özel halk otobüslerinin kazalara davetiye çıkardığını ve trafik akışını bozduğunu söyleyen Tamer, “Emniyet Kavşağının bulunduğu ana yol zaten dar. Buna bir de toplu taşımacılık yapan araçların düzensiz davranışı, yol ortasında indir bindir yapmaları eklenince bu bölgede trafik bir eziyet haline geliyordu. Toplu ulaşım aracı sürücüleri artık duraklamalarını bu yeni cepte yapacak. Bu cepler sayesinde inşallah kazaların ve trafikte yaşanan tıkanmaların önüne geçilecek” dedi.

Eski Araştırma Hastanesi, Van-Şişli Öğretmenevi, Kültür Sarayı Caddesi, İskele Caddesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önü gibi kentin önemli noktalarında yapılan ceplerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladığına dikkat çeken Tamer, “İlgili daire başkanlıklarımızla birlikte kentimize her alanda vizyon katacak çalışmalara özverili bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Kentin her köşesinde belediye ekiplerinin çalışmalarıyla karşılaştıklarını söyleyen Zekerya Naz isimli vatandaş ise, “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalarla kentimiz her geçen gün daha modern, daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Bu kavşak kentin trafiğine cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Toplu ulaşım araçlarının düzensiz hareketleri, bu bölgedeki trafik sıkıntısını ikiye katlıyordu. Toplu ulaşım araçları artık trafiği felç etmeden cep noktasında duraklama yapıyor. Yetkililere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.