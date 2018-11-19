Eski komandolar, görev yaptıkları Tendürek'te 20 yıl sonra buluştular

Van'ın Çaldıran ilçesinde vatani görevini yapan 20 eski komando, sosyal medya zerinden bağlantı kurarak terör örgütü PKK'ya karşı mücadele ettikleri Tendürek Dağı'nda 20 yıl sonra bir araya geldi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde 20 asker arkadaş, 20 yıl sonra emekli olan komutanlarıyla Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Eski silah arkadaş, emekli olan eski Komando Bölüğü Komutanı Albay Ümit Şengür'e ulaşarak, bu taleplerini iletti. Emekli Albay Şengür de Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a bölgeye yapmayı planladığı ziyareti anlattı. Eski komandolar, Tuğgeneral Özfidan'ın daveti üzerine Van'a geldi. Eski komutanları Albay Şengür ile Çaldıran ilçesine hareket eden 20 arkadaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki karşıladı. Beraberlerinde getirdikleri Türk bayrağını Binbaşı Diki'ye teslim eden Şengür ve 20 eski komando, Mehmetçikle yemek yedi. Ardından 1997-1998 yıllarında görev yaptıkları Tendürek Dağı eteklerindeki Soğuksu Üs Bölgesi'ni gezen eski komandolar, yıllar sonra aynı topraklarda buluşan ve duygusal anlar yaşayan silah arkadaşları, terörle başarılı bir şekilde mücadele eden Mehmetçik'e moral verdi. 20 yıl önce nöbet tuttukları bölgelerde temsili gözetleme yapan eski komandolar, "Komando marşı" okudu, içtimaya katıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan, Çaldıran'daki anlamlı buluşmanın ardından makamında ağırladığı eski komandolara ziyaretin anısına plaket verdi. Tuğgeneral Özfidan'a kendilerine sağlanan fırsattan dolayı teşekkür eden eski komandolara, Van'ın tarihi ve turistik mekanları gezdirilerek, Van kahvaltısı ikram edildi.