Eski şampiyon Öncül’nden dans şov

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Latin Dansları Yetişkinler B Klasmanında Türkiye şampiyonluğu kazanan Buğra Öncül, Van Kent Sanat ve Dans Akademisinin daveti üzerine Van’a geldi. Partneri Cansel Büşra Kuşlu ile Van Kent Sanat ve Dans Akademisinde eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen Öncül, kursiyerlere dansın incelikleri hakkında bilgiler sundu. Akşam saatlerinde ise bir cafede düzenlenen etkinlikte dans şovu sergileyen Öncül, Vanlı dans severlere güzel bir gece yaşattı.

Van’a ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını ifade eden Öncül, “Özellikle kahvaltısı başta olmak üzere uçkunu, içli köftesi ve Van Gölü’yle muhteşem bir şehir. İnsanları cana yakın. Dışarıdan insanların zannettiği gibi değil. Gayet medeni bir şehir. Herkesin buraya gelip Van’ı görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

İlk defa doğuya geldiğini dile getiren Cansel Büşra Kuşlu ise, “Buraya gelmek gerçekten çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İyi ki davet ettiler ve iyi ki geldik” ifadelerini kullandı.

Dans Antrenörü Ercan Kaya da, “Van Kent ve Sanat Akademisi olarak daha önce de Emre Çay ile Yiğit ve Hazal’ı getirmiştik. Bu ilimiz için güzel bir etkinlik oldu. Önümüzdeki yıllarda da iyi dansçıları getirmeye kararlıyız. Tabi bunların getirilmesinde ana sponsorumuz Bay Börek İşletme Sahibi Tekin Bayar’a ve cafe sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Program, plaket takdimi ile sona erdi.