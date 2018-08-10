“Eski Van Şehri Kentsel Tasarım” projesinde son rötuşlar yapıldı

Dr. Erkan Konyar’ın danışmanlığını yaptığı “Eski Van Şehri Kentsel Tasarım Projesi’nin son rötuşları yapıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında (DAKA) düzenlenen toplantıda açıklama yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, projenin; Van Kalesi’nin güneyinde ve yaklaşık 38 hektarlık bir alanda yer alan Selçuklu döneminden 20’nci yüzyılın başına kadar uzanan zaman sürecinde ortaya konmuş anıt yapılar, kamu yapılarının ve sivil mimarlık örneklerinin tespit edilerek kayıt altına alınması ve yapıların işlevlerinin belirlenmesini kapsadığını ifade etti. Eski Van Şehri olarak adlandırılan alanın, Van Kalesi’nin güneyinde uzanan 1’inci derece arkeolojik sit sınırları içindeki bir bölge olduğunu belirten Demir, “Alan içinde Ulu Camii, Kızıl Minareli Camii, Abbas Ağa Camii, Beylerbeyi Mustafa Paşa Camii, Hüsrev Paşa Külliyesi, Kaya Çelebi Camii, Horhor Medresesi, Surp Stephanos Kilisesi, Surp Vardan Kilisesi, Surp Petros Kilisesi, Surp Sahak Kilisesi ve Surp Dsirvanarov Kilisesi gibi dini yapılar ile Miri Ambar, Askeri Kışla ve Çifte Hamam ile Hüsrev Paşa Hanı gibi kamusal yapılar bulunmaktadır” dedi.

Proje kapsamında Eski Van Şehrini detaylarıyla anlatan bir de animasyon filminin hazırlandığını dile getiren Demir, “Animasyon film ile eski Van’ın mimari dokusu ve sosyal yaşamı yansıtılmış, çeşitli platformlarda yayımlanarak kentin tanıtımı sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan kısa açıklamanın ardından animasyon videosunun izletildiği toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, DAKA Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Van Müze Müdürü Erol Uslu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (Van YYÜ) Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Eski Van Şehri Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar, Van YYÜ’den Doç. Dr. Suvat Parin ile DAKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Harun Örnek katıldı.