Esnaf ve zabıta arasında dostluk maçı

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 192. yıldönümü nedeniyle her yıl 1-7 Eylül günleri zabıta haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı çeşitli etkinliklere imza atıyor. En çarpıcı etkinlik ise esnafla yapılan futbol dostluk maçı oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı çim sahasında yapılan futbol maçına Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, Van ESOB Başkanı İsa Berge esnaf ve sanatkarlar ile zabıtalar katıldı. Zabıta ve esnaf arasından oynanan dostluk maçı 3-3 sona erdi.

“En önemli etkinliğimizdi”

Maçtan sonra konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, “Zabıta teşkilatımızın kuruluşumuzun 192. yıldönümünde çeşitli etkinlikler yaptık. Bunun için de en önemsediğimiz esnaf odaları ile birlikteliğimizi göstermek için yaptığımız bu maç oldu. İsa başkanımızı aradığımızda hemen ne gerekiyorsa yapıyor. Bu da kurumlarımızla iç içe olduğumuzu gösteriyor. Odalar, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bizler hayat kalitesini yükseltmek için, kent yaşamını rahatlatmak için varız” dedi.

“Esnaf-zabıta düşman değil dosttur”

Esnaf ve zabıtanın düşman olmadığını ifade eden Sevinç, “Belki geçmişte farklı bir algı var esnaf zabıta düşman görülür. Oysa biz dostuz ve birbirimizin tamamlayıcısıyız. Başkanımızla, oda başkanlarımızla, esnafımızla ve zabıta arkadaşlarımızla birlikte olmaktan duyuyor gurur duyuyoruz. Çünkü odasıyla, zabıtasıyla, askeriyle, polisiyle ve STK’ları ile Van halkının rahat bir şekilde yaşaması için çabalıyoruz” dedi.

“Belki de Türkiye’de bir ilk oldu”

Esnaf-zabıta maçının Van’da ilk olduğu ifade eden Sevinç, “Bu maç belki Türkiye’de de bir ilk oldu. İsa başkanım ile beraber bunu geleneksel hale getireceğiz. Eğitim programlarımızla, çeşitli müsabakalarla birlikte çalışacağız. Zabıta teşkilatı adına başta Valimiz Murat Zorluoğlu’na ve başkanımız İsa Berge’ye, Tuşba zabıta müdürüne, zabıta koordinasyon müdürüne ve ilçe zabıta müdürlerine şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum ve gollerimizi Valimize, kardeşliğe ve dostluğa armağan ediyoruz. Kent sorunları ile ilgili sürekli olarak duyarlılık gösteren Bekir Erdoğan’a ve ‘Balcı Dede’ Metin Elasalan’a teşekkür ediyorum. Kendileri esnafın sorunları ile hemhal olmuşlar. Ben kendilerine gönüllü zabıta diyorum” şeklinde konuştu.

“Zabıta ile beraber çalışacağız”

Maçı değerlendiren Van ESOB Başkanı İsa Berge ise, “Ben de zabıta dairesi başkanıma ve müdürlerime çok çok teşekkür ediyorum. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu etkinliği yapmamıza vesile olan kıymetli başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten esnaf-zabıta dayanışması ve işbirliği çerçevesinde ilde çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Yeter ki beraber olalım böylece güzellikleri sunabilir ve katma değer sağlayabiliriz. Bundan sonraki çalışmalarımızda Zabıta Daire Başkanlığı ile beraber hareket edeceğiz. Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, göreve başlamasından sonra esnaflarımıza çok güzel bir ivme kattı ve güzelliklere imza attı. Esnafımız ve halkımızla iç içe oldu. Beraber ve birebir çalışma yürüteceğiz. Her aradığımda kendisine ulaşabiliyorum ve gerekeni yapıyor. Osman beyin biliyorsanız Van’a güzellik sunan bir babası vardı, kendisi de aynı güzelliği sürdürüyor ve bizim için bir onur kaynağıdır. Osman başkanımızla çok güzel çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

“Golleri valimize armağan ediyoruz”

Başta Van Vakisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Berge, “Valimiz esnaf ve sanatkarları çok aşırı önemsiyor ve duyarlılığını gösteriyor. Bu da önümüzü açıyor. Van Esnaf Sanatkarlar Odaları olarak attığımız golleri Valimize ve dostluğa armağan ediyoruz” şeklinse konuştu.