Et fiyatları canlı hayvan pazarını vurdu

Son zamanların en sessiz günlerini yaşayan hayvan pazarına gelen besiciler alıcı bulamamaktan yakınırken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dert yanıyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan besici Kemal Yazgan, gerek canlı hayvan gerekse et fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, “Geçen sene bu vakitlerde ilimizde etin kilosu 17 liradan satılırken, şimdi 34-35 liradan aşağı değil. Türkiye genelinde canlı hayvan pahalıdır. Çünkü köylerde ciddi anlamda göç yaşandı. Bu yüzden de hayvancılık bitme aşamasına geldi. Bizler günübirlik hayvan pazarına geliyoruz, ancak burada birkaç vatandaş bir araya gelip bir koyun alabiliyor. Fiyatlar hayvana göre değişiyor. Ortalama 30 kilo olan bir koyun 900 lira civarındadır” dedi.

“Hayvan ne alınabiliyor ne de satılabiliyor”

Hayvanların ellerinde kaldığını ifade eden besici İrfan Demir de, “Koyun fiyatları 700 ile bin lira arasından değişiyor. Geçen sene bu dönemde fiyatlar 500-600 lira arasında değişiyordu. Bundan dolayı piyasalar durgun. Öyle bir hal almış ki ne hayvan alınabiliyor ne de satılabiliyor” diye konuştu.

Koyun almak için pazara geldiğini anlatan Mehmet Dayan adlı vatandaş da eli boş döndüğünü belirterek, “Gerek hayvan fiyatları gerekse et fiyatları bu bölgede en pahalı dönemini yaşıyor. Marketlerde etin kilosu 49.90 TL’ye kadar yükseldi. Burada da koyun etinin kilosunu 45 liraya veriyorlar. Fiyatların düşmesi için devlet köylüye yardım etmeli ve ilimiz için de et balık kurumunu aktifleştirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.