Etso’dan Bakan Çiftci onuruna iftar yemeği

Erciş Şeker fabrikası misafirhanesinde verilen yemeğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Cumhuriyet Savcısı İsmail Mermerci, Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murad Hoş, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Belediye Başkan yardımcıları Cuma Şahin, Mehmet Marufoğlu, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, yönetim kurulu üyeleri, oda ve kurum başkan ve amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrası davetlilere hitaben bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, ülkenin kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Erciş Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde bir Ramazan gününde hemşerileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu da belirten Çiftci, "Yakın coğrafyaya baktığımızda, İslam alemine baktığımızda bizim en büyük üzüntümüz, en büyük sıkıntımız İslam aleminin neredeyse büyük çoğunluğunda, çok büyük sorun ve sıkıntı vardır. Kan var, göz yaşı var, savaş var. Ve bundan dolayıdır ki, kendi ülkemizin, kendi milletimizin, kendi coğrafyamızın bu durumuna hakikaten çok şükür ediyoruz. Cenabı Hak’tan böyle bir coğrafyada, böyle bir devletle, böyle bir milletle bütünlük ve huzur içinde yaşadığımız için Allah’a ne kadar hamt etsek azdır diyorum. Bu anlamda, bu ülkenin, bu milletin bu kadar huzur içinde yaşamasına katkısı olan, bunun için nöbet tutan, ülkemizin her noktasındaki tüm güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum" dedi.

Önemli bir coğrafyada yaşıklarını ifade Çiftçi, "Binerce yıldır kardeşlik içersinde İslamın bayraktarlığını yapan bir toplum, bir millet olarak bu coğrafyada kendi kültürümüzü dinimizin inançlarımızı yaşamaktayız. Bugün dünya siyasetine bakıldığında ne tür oyunlar oynandığını çok iyi bir şekilde görmekteyiz. Komşularımız olan Irak ve Suriye’ye batkımızda, geçen hafta Katar’ın başına gelenlere baktığımızda ne oyunlar oynandığını, ne sıkıntılar yaşandığını hepimiz görüyoruz. Ülkemiz içinde de bunlar yapılmaya çalışılıyor. Ama Allah’a hamdolsun ki bu millet dik bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, önderliğinde, arkasında dimdik duruyor. Ve bu ülkede hamdolsun huzur, barış ve kardeşlik içersinde güzel günler geçiriyoruz. Bu Ramazan ayının bu kadar güzel bir şekilde burada yaşıyoruz. Bir önceki Ramazan bu şehirde bu kadar huzurlu değildi. Onun için bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyada bizim ülkemizin üzerinde oynanan oyunların da en büyük sebebi Türkiye’nin dik durması, ayakta durması ve emin adımlarla büyüyüp konjöktör bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürümesidir. Allah birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın inşallah. Bu coğrafyalarda bu memlekette hiçbir zaman hiçbir acı yaşanmasın. Bütün sıkıntılardan terörden bu ülke çok çekti. Bir daha inşallah yaşanmasın inşallah" şeklinde konuştu.

Çiftci konuşmasında ayrıca, Erciş’in sorun ve sıkıntılarının AK Parti döneminde tek, tek çözüldüğünü belirterek, kentsel dönüşüm, Organize Sanayi Bölgesi, SGK hizmet binası, kültür sarayı ihalelerinin yapıldığını, ilçeye doğalgazın 2018 yılında geleceğini, açık ve kapalı cezaevlerinin yenileneceğini, bu arada Erciş Devlet Hastanesi inşaatının da Ağustos ayı içersinde tamamlanarak hizmete açılacağı müjdesini verdi.