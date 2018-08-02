Ev ve süs hayvanları semineri tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında ev ve süs hayvanları yetiştiricileri ile satıcılarına yönelik eğitim düzenledi. Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen 3 günlük seminer kapsamında satışı yasak olan hayvanlar, kümes ve kafes hayvanları, Zoonoz (havyalardan insanlara bulaşan hastalıklar), hayvanların yaşam ve beslenme alanları, işletme ve satış yerlerindeki dezenfeksiyon ve sterizasyon konularında katılımcılara çeşitli bilgileri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen seminerde ayrıca hayvan hakları, hayvan bakımı, hayvan sevgisi ve hayvan yetiştiriciliği gibi konularda da çeşitli sunumlar yapıldı.

Soru ve önerilerle tamamlanan seminerde ayrıca katılımcılara sertifika verilecek.