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05 Temmuz 2018 12:24

Evlerinden 7 kilometre uzaklaşan çocuklar kaybolmadan bulundu

Van’ın İpekyolu ilçesinde 8 ve 10 yaşlarındaki iki erkek çocuk, jandarma ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi.

Evlerinden 7 kilometre uzaklaşan çocuklar kaybolmadan bulundu

05 Temmuz 2018 12:24


İpekyolu ilçesi Kavuncu Mahallesi’nde iki çocuğun görüldüğü ve yanlarında aile bireylerinden kimsenin bulunmadığı bilgisi üzerine harekete geçen İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede çocuklara ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğun Bostaniçi Mahallesi’nde ikamet ettiklerini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından evlerinden 7 kilometre uzakta bulunan çocuklar, ailelerine teslim edildi.


Jandarmanın duyarlılığı ve olaya gösterdiği hızlı reaksiyon sonucu bir kayıp vakası son anda önlendi.




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